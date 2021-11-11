Футуристический концепт электромотоцикла CE 04 от BMW пошел в серийное производство

Компания BMW объявила о старте серийного производства электрических мотоциклов CE 04. Байк получил множество интересных функций, и производитель считает, что это поможет ему получить лидерство в сегменте.

Производство началось на заводе BMW в Берлине. CE 04 выглядит как гибрид скутера премиумкласса и легкого электромотоцикла и способен развивать скорость до 120 км/ч. Модель оснащена электродвигателем мощностью 42 лошадки. В этом классе уже продается несколько моделей известных производителей.

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Особенности BMW CE 04

До 50 км/ч мотоцикл способен разгоняться за 3 секунды. Ожидается выпуск другой модели меньшей мощности, способной развивать максимальную скорость за большее время. АКБ более мощной версии имеет емкость 8,9 кВт-ч, в среднем мотоцикл способен проехать до 130 километров без подзарядки.

Модель поддерживает функции, недоступные классическим старым мотоциклам:

Автоматический контроль стабильности (ASC);

динамический контроль сцепления (DTC);

есть даже необычная для мотоциклов задняя передача, обеспечивающая уникальные возможности при маневрировании.

Новинка имеет несколько вариантов зарядки, включая питание от обычной домашней розетки. По данным BMW, предусмотрена и быстрая подзарядка от мощных зарядных станций.



Футуристический єлектромотоцикл BMW CE 04 / Фото BMW

CE 04 станет предшественником целой серии городских электромотоциклов, выпуск которых BMW намерен начать в ближайшем будущем. Кроме обычной, предусмотрен выпуск и полицейской версии, оснащенной сиренами, "тактическими" кофра для хранения экипировки и проблесковыми маячками.

Цена BMW CE 04

Первая партия CE 04 поступит на рынок к 2022 году, цена на сайте производителя почти 12 000 евро.