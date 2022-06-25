Особенностью шведского беспилотного электрогрузовика, по словам директора Einride Роберта Фалька, является то, что он абсолютно лишен кабины для водителя. Дело в том, что автомобиль разработан с нуля, как автономное транспортное средство в то время, как другие производители зачастую модифицируют уже готовые грузовики, превращая их в беспилотные.

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Как прошли тестовые заезды

На начальном этапе испытания беспилотных грузовиков Einride будут проходить на ограниченной территории – полуторакилометровой дороге общего пользования, соединяющей завод и склад GEA в городе Селмер (штат Теннесси); машины начнут курсировать между двумя объектами в ІІІ квартале 2022 года.

Первый этап испытаний проходил на закрытой территории GEA с ноября 2021: грузовики курсировали заранее определенными маршрутами с полностью контролируемым окружением.



Автономные электрогрузовики Einride скоро появятся на дорогах США / Фото Einride

Впереди дороги общего пользования

Согласно выданным Национальной администрацией безопасности дорожного движения США (NHTSA) документам, машины Einride смогут передвигаться по дорогам общего пользования только в светлое время суток при отсутствии неблагоприятных погодных условий, таких как дождь, снег, туман, град или температуры ниже -17,78 °C. При этом в компании отметили, что лидер и камеры позволяют машинам работать и в таких условиях.

Основной пилотный проект будет длиться 2 недели. Операторы Einride будут контролировать работу машин, при необходимости помогая им в движении задним ходом, парковке у складов, а также контролируя время отправки после погрузки – в большинстве других ситуаций грузовики смогут работать в полностью автономном режиме.



Оператор будет контролировать некоторые важные моменты маршрута грузовика / Фото Einride

И как здесь без Tesla

Рассказывая об автономных грузовиках невозможно не упомянуть о компании Tesla, создающей автомобиль Semi. Недавно автопроизводитель сообщил, что "умные" грузовики Tesla Semi готовы. Ранее компания отложила выпуск электрического грузовика из-за пандемии коронавируса и глобального дефицита микросхем, но теперь все готово и прием заказов на транспортные средства стартовал.

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Желающие сделать предзаказ должны перевести 20 000 долларов. При этом точной даты начала отгрузок пока нет.

На момент анонса Tesla Semi в 2017 году автопроизводитель заявлял, что серийные версии электрического грузовика грузоподъемностью 36 тонн будут иметь запас хода около 480 и 800 километров при цене 150 000 и 180 000 долларов соответственно.