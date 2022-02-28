ФСБ рассылает фишинговые письма украинцам: как они выглядят и что с ними делать

Михаил Федоров сообщил на своем Telegram-канале о фишинговой рассылке, которую проводит ФСБ России. Подробнее – дальше.

Как продемонстрировал на фото министр цифровой трансформации Украины, такие письма имеют несколько ссылок. Отправляются они от имени Службы безопасности Украины

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Что за письма и что с ними делать

В письмах якобы от СБУ предлагают до первого марта ознакомиться с планом эвакуации, а также предоставить информацию о численности персонала и другие данные, заполнив форму.

Так выглядят фишинговые письма / Фото Михаила Федорова

СБУ таких рассылок не делала.

Если вы получили такое письмо, ни в коем случае не переходите по ссылкам и не заполнять никаких форм. Полученные оккупационными войсками данные о скоплении людей могут использовать для нанесения ударов по мирному населению. Кроме того, сами ссылки могут содержать вредоносные программы для похищения ваших личных данных.

Этот и другие подобные письма стоит сразу удалить.