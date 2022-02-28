Как продемонстрировал на фото министр цифровой трансформации Украины, такие письма имеют несколько ссылок. Отправляются они от имени Службы безопасности Украины

Интересно Вас добавили в неизвестный онлайн-чат? Это может быть работа диверсантов

Что за письма и что с ними делать

В письмах якобы от СБУ предлагают до первого марта ознакомиться с планом эвакуации, а также предоставить информацию о численности персонала и другие данные, заполнив форму.

Так виглядають фішингові листи

Так выглядят фишинговые письма / Фото Михаила Федорова

СБУ таких рассылок не делала.

Этот и другие подобные письма стоит сразу удалить.