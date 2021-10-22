Зарядный кейс магнитной конструкции выполнен из нержавеющей стали, устойчив к коррозии и износу. При этом он, по словам производителя, издает специфический звук, знакомый по "футлярам премиальных помад". Сами наушники представлены в красном цвете с вкраплениями черного и золотого.

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Характеристики FreeBuds Lipstick

Huawei FreeBuds Lipstick оснащены динамическим драйвером с увеличенной диафрагмой, которая поддерживает диапазон частот до 40 кГц и усиливает средние и высокие частоты, делает басы более мощными. Все это обеспечивает иммерсивное звучание.

Также наушники поддерживают функцию настройки эквалайзера AEM EQ, которая автоматически определяет форму слухового канала и условия ношения и применяет соответствующие показатели.

Благодаря приложению Huawei AI Life пользователи могут выбрать один из режимов эквалайзера, в частности сбалансированный (по умолчанию), усиление басов, усиление высоких частот.

FreeBuds Lipstick можно подсоединить к любому Android-смартфону любого производителя и устройствам на iOS через Bluetooth.

Huawei FreeBuds Lipstick / Фото Huawei

Наушники используют соединение Bluetooth, поэтому пользователи могут подключиться к ближайшему смартфону, планшету или ПК с помощью поп-ап окна, а также установить соединение с двумя устройствами. Параметры сенсорного управления можно настроить в приложении Huawei AI Life.

Параметры сенсорного управления можно настроить в приложении Huawei AI Life. Кроме плавного подключения, Huawei FreeBuds Lipstick могут записывать звук с частотой дискретизации до 48 кГц . Для этого нужно включить режим Surroundings Mode в приложении Huawei AI Life, и можно записывать окружающий звук.



Huawei FreeBuds Lipstick / Фото Huawei

С выключенным шумоподавлением FreeBuds Lipstick предлагают 22 часа воспроизведения музыки с полностью заряженным чехлом или 4 часа воспроизведения музыки с полностью заряженными наушниками.

Цена и дата старта продаж пока неизвестны.



Упаковка Huawei FreeBuds Lipstick / Фото Huawei