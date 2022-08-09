В своей публикации Кляйн написал, что изображение было "только сделано" космическим телескопом Джеймса Уэбба. Ученый при этом расхвалил уровень детализации фотографий и восхитился дальнейшими перспективами.

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Что же на фото

Теперь Кляйн, подразумевавший только невинную шутку, вынужден публично извиняться за вызванную путаницу, ведь на изображении можно увидеть лишь кусочек испанского чоризо – колбасы из свинины, имеющей характерный красный цвет.

"Фотография Проксимы Центавра, ближайшей к Солнцу звезды, расположенной в 4,2 световых годах от нас. Ее сделал JWST. Этот уровень детализации… День за днем открывается новый мир", – говорится в оригинальном сообщении.

На сегодня твит собрал почти 20 тысяч лайков, 2,5 тысячи цитат, 3,5 тысячи ретвитов и почти две тысячи комментариев. После резонанса, вызванного публикацией, ученый написал: "Согласно современной космологии, ни одного объекта, принадлежащего к испанским мясным изделиям, нет нигде, кроме Земли".

Этьен Кляйн является важной фигурой в научном сообществе, поэтому многие люди, судя по комментариям, приняли его слова за правду.

Кстати, просмотреть настоящие фото, сделанные телескопом Джеймса Уэбба можно в наших прошлых материалах. Например, недавно телескоп нашел галактику, которую назвали "старейшей из известных. Буквально через неделю этот рекорд был побит – "Джеймс Уэбб" обнаружил еще более древнюю галактику. Кроме того, телескоп дважды присылал изображение Юпитера. Сначала он сделал сразу четыре фотографии в разных спектрах, а потом еще одну новую.