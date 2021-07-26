Особенности лазерной пушки для уничтожения беспилотников

Военные считают основным преимуществом лазерного оружия его практически неограниченный боезапас: излучающая установка стреляет, пока не перестает получать энергию от источника питания. К тому же, лазерный выстрел должен стоить в несколько раз дешевле, чем артиллерийский.

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Компании CILAS и Ariane Group приступили к созданию HELMA-P в 2017 году. Это система с турели с набором оптических сенсоров и боевого лазера мощностью два киловатта. Она может поражать цели на расстоянии одного километра.

Испытания HELMA-P начались в 2020 году, и результаты были лучше, чем ожидалось. Французские военные надеются получить систему в эксплуатацию до 2024 года, когда в Париже будет проходить Олимпиада. До сих пор испытания HELMA-P были проведены только на земле.

Боевой лазер HELMA-P: смотрите видео

Военно-морские силы Франции планируют протестировать лазерную систему в море в следующем году. На какой именно корабль ее установят, пока неизвестно. CILAS говорит, что в результате ее хотят установить на фрегаты.

Кроме борьбы с беспилотниками французские военные попытаются использовать HELMA-P для создания препятствий оптическим средствам и уничтожения антенн.

Разработкой боевых лазеров сегодня занимаются несколько компаний. Например, израильская компания Elbit Systems создает авиационный лазер для борьбы с беспилотниками, а американская Lockheed Martin – 300-киловаттный зенитный лазер для защиты объектов от огня с закрытых позиций.