Суд признал виновной компанию Ingka Group, которой принадлежит IKEA Retail France и большинство магазинов бренда во Франции, в незаконной проверке банковских счетов сотрудников и кандидатов на работу. Известно также, что компания использовала поддельные данные для отчетов о сотрудниках, собирала данные о недовольных покупателях с помощью полиции и частных детективов.

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Что происходит

Прокуратура требовала штраф 2 миллиона евро, однако суд присудил один миллион. Несмотря на это юристы французской Всеобщей конфедерации, хоть и назвали эту сумму небольшой, остались довольны результатом.

Представители IKEA Retail France извинились за практику 2009-2012 годов и полностью отказались от слежки. Компания изучит решение суда, чтобы выяснить, нужны ли дополнительные меры, чтобы подобное не повторилось.

Кто виноват

Всего на скамье подсудимых оказались 15 человек, среди которых топ-менеджеры подразделения, руководители магазинов и четверо полицейских.

Бывшего исполнительного директора IKEA в Франции Жана-Луи Байо суд признал виновным в хранении чужих личных данных и приговорил к двум годам лишения свободы условно и штрафу в 50 тысяч евро.

Еще два человека признаны невиновными. Это замешанный в деле полицейский и руководитель IKEA во Франции в 2010-2015 годах Стефан Вановербеке. Последний продолжает руководить розничными операциями компании.

Другие обвиняемые частично признаны виновными в незаконном получении личных данных, они получили различные наказания: от штрафа в 5000 евро до условного лишения свободы.

Главная компания в Швеции отрицала создание системы шпионажа. Суд освободил ее от ответственности, поскольку IKEA работает по принципу франшизы.