Француз хотел отучить от интернета своих детей, а оставил без связи целый город
Источник:France bleu
Отец семейства, проживающий в небольшом городе во Франции, хотел отучить своих детей по ночам сидеть в интернете. Однако немного переусердствовал и теперь ему грозит срок.
Все началось, когда жители французского города Messanges обратили внимание на регулярное исчезновение интернета. Они теряли доступ к сети ежедневно с полуночи до трех часов ночи.
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Что произошло
Первым на проблему среагировал мобильный оператор, заметив, что одна из его антенн обычно с полуночи до 3 часов ночи не работает.
Чтобы разгадать эту тайну, на место отправился техник со специальным оборудованием, способным обнаруживать "вражеские волны". В итоге он довольно быстро определил дом, откуда приходили препятствия.
- На допросе владелец жилья признался, что использовал многодиапазонный глушитель, способный нейтрализовать мобильный телефон, а также сигналы Wi-Fi.
- Таким образом, он боролся с зависимостью от интернета, возникшей у детей во время пандемии.
- Оказалось, что мужчина прислушался к одному из советов, который нашел на интернет-форуме.
- Ближе к ночи он включал глушилку, чтобы дети не отвлекались на гаджеты.
- Однако устройство оказалось настолько мощным, что связь исчезала не только у него дома и во всем муниципалитете, но и в соседнем.
Во Франции строго воспрещены волновые препятствия. Их использование наказывается лишением свободы сроком до шести месяцев и штрафом в размере 30 000 евро. Это и грозит теперь отцу семейства. Прокуратура уже приступила к расследованию.