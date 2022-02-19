Все началось, когда жители французского города Messanges обратили внимание на регулярное исчезновение интернета. Они теряли доступ к сети ежедневно с полуночи до трех часов ночи.

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Что произошло

Первым на проблему среагировал мобильный оператор, заметив, что одна из его антенн обычно с полуночи до 3 часов ночи не работает.

Чтобы разгадать эту тайну, на место отправился техник со специальным оборудованием, способным обнаруживать "вражеские волны". В итоге он довольно быстро определил дом, откуда приходили препятствия.

На допросе владелец жилья признался, что использовал многодиапазонный глушитель, способный нейтрализовать мобильный телефон, а также сигналы Wi-Fi.

Таким образом, он боролся с зависимостью от интернета, возникшей у детей во время пандемии.

Оказалось, что мужчина прислушался к одному из советов, который нашел на интернет-форуме.

Ближе к ночи он включал глушилку, чтобы дети не отвлекались на гаджеты.

Однако устройство оказалось настолько мощным, что связь исчезала не только у него дома и во всем муниципалитете, но и в соседнем.

Во Франции строго воспрещены волновые препятствия. Их использование наказывается лишением свободы сроком до шести месяцев и штрафом в размере 30 000 евро. Это и грозит теперь отцу семейства. Прокуратура уже приступила к расследованию.