Во Франции приняли решение отказаться от планов постройки прибора для орбитального аппарата, который Индия планирует запустить в Венеру. Раньше зонд планировали строить вместе с россией.

Как сообщает 24 канал , прибор должен был заняться исследованием атмосферы Венеры путем спектроскопии. Предполагалось, что часть компонентов будут французскими, а другая часть – российскими.

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Импортозамещение

В России поспешили отметить, что все французские части аппарата уже заменили российскими аналогами в стремлении сделать зонд полностью российским.

Такое решение понятно, ведь никто со страной-террористом сотрудничать не собирается и россии просто негде покупать технологии и составляющие и им больше ничего не остается кроме использования собственных "аналоговнетных" технологий.

Теперь можно с уверенностью заявить, что новая российская программа по изучению атмосферы Венеры под угрозой. Если аппарат вообще достигнет планеты, это можно будет считать относительным успехом, ведь на то, что он продолжит работать исправно выполняя свои задачи надежды крайне мало.

Старту может и не быть

Стоит отметить, что, кроме истории с зондом, вся индийская миссия к Венере вообще под большим вопросом. Старт был запланирован на декабрь 2024 года, выход станции на орбиту Венеры – на 2025 год, когда Земля и Венера будут близко друг от друга, и достичь Венеры будет возможно с минимальным расходом топлива. Окно запуска очень ограничено. Следующее удобное окно будет только через семь лет – в 2031 году.

Пока нет точной информации от индийской стороны, будут ли они вообще совершать полет – пока миссия окончательно не утверждена. Возможно, Индия решила дважды подумать стоит ли ей вообще связываться с россией.

Еще и слишком, похоже, в России не успевают подготовить аппарат к окну. Там ссылаются на "высокие требования к российским разработкам". Однако именно потому, что Индия официально не утвердила миссию. "Роскосмос" вообще отказывается финансировать работу над зондом.

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Индийская организация космических исследований ранее сообщала, что индийский космический аппарат будет изучать процессы на поверхности Венеры, проводить неглубокую подповерхностную стратиграфию, анализ строения и динамики атмосферы, а также исследовать взаимодействие солнечного ветра с венерианской ионосферой.

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