Французская компания Klim расширила линейку своей спортивной экипировки жилетом AI-1 для мотоциклистов со встроенной подушкой безопасности. Его особенность в том, что за функциональность подушки взимается отдельная плата – разово или по подписке. Если пропустить очередной платеж, подушка безопасности перестает работать.

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Как это работает

Некоторые гоночные трассы давно сделали такие защитные жилеты со встроенными подушками безопасности обязательными, поскольку они снижают уровень травматизма спортсменов. Компания Klim решила повысить уровень защиты, внедрив в новый жилет AI-1 электронную начинку. Ее задача – моментально реагировать на опасные ситуации.

Жилет AI-1 стоит 399 долларов .

. Но в эту сумму не входит цена подушки безопасности.

Если покупатель доплатит еще 400 долларов , то он может разблокировать подушку через специальное приложение.

, то он может разблокировать подушку через специальное приложение. Есть и другой вариант – приобрести подписку на подушку безопасности за 12 долларов в месяц.

Представитель компании Джейсон Пламмер в интервью изданию Motherboard назвал подписку хорошим вариантом для людей, которые не катаются круглый год.

На вопрос, как поведет себя подушка безопасности, если владелец жилета AI-1 попадет в аварию, а платежи просрочены, Пламмер ответил: "Тогда нет, не сработает".