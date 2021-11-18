Во Франции построят самый мощный суперкомпьютер в Европе: чем он будет заниматься

Французское национальное агентство по высокопроизводительным вычислениям (GENCI) вместе с несколькими научными организациями объявило о строительстве нового суперкомпьютера Adastra ("Через тернии к звездам") и расширении возможностей самого продуктивного академического суперкомпьютера страны Jean Zay.

Система Adastra производительностью 70 Петафлопс будет в 20 раз быстрее той, что сейчас есть в расположении ученых и исследователей Национального вычислительного центра высшего образования CINES – это машина Occigen мощностью 3,5 Петафлопс, впервые попавшая в Tор-500 еще в 2010 году. Основой новой системы станет платформа HPE Cray EX, развернутая в два этапа.

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Когда суперкомпьютер заработает

Весной 2022 года планируется получить первый блок, состоящий из гибридных узлов с "оптимизированными процессорами AMD EPYC 7003", 256 Гбайт DDR4 и четырьмя OAM-ускорителями Instinct MI250X.

Строительство второго блока Adastra должно закончиться к концу следующего года. Он состоит из узлов с процессорами AMD EPYC Genoa и 768 Гбайт DDR5. Интерконнектор для всех узлов будет Slingshot 11 (200 Гбит/с): четыре штуки для гибридных узлов и по одному для каждого узла второго блока.

Для чего будут использовать суперкомпьютер

Adastra будет использоваться для научных исследований. Прежде всего, в области возобновляемой энергетики, которая должна помочь в снижении углеродного следа. Также он поможет в разработке материалов для аккумуляторных технологий следующего поколения, создании новых лекарственных препаратов и изучении новых методов лечения.