Амфициониды, или медведесобаки (Amphicyonidae) – хищники, которые являются далекими предками современных мясоядных млекопитающих. Некоторые амфициониды отличались массивным телосложением и значительными габаритами: североамериканский амфицион вида Amphicyon ingens, например, весил полтона.

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Найден новый вид

Амфиционид, обитавший на территории Западной Европы в среднем миоцене, был несколько меньше: его вес оценивается в 200 килограммов, сравнимый с массой крупного самца черного медведя (Ursus americanus).

Судя по телосложению ближайших родственников, это было массивное животное, скорее напоминавшее медведя, чем волка, с большой головой, мускулистыми конечностями и длинным хвостом.



Челюсть тартарациона с зубами / Фото PeerJ

Новый вид получил название Tartarocyon cazanavei , или тартароцион Казанава – в честь Тартаро, великана-людоеда по баскской мифологии, и Алана Казанава, владельца земельного участка в Атлантических Пиренеях, на котором проводились раскопки. Особый интерес находке оказывает то, что на севере Франции находили не так много окаменелостей вымерших животных, так что даже одна-единственная нижняя челюсть в более или менее уцелевшем состоянии уже достигнута для французской палеонтологии.

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Судя по анатомии близких родственников тартарациона, этот зверь мог искусно разбираться с большими тушами: как и нынешние медведи, которые никогда не отказывались от падали, древняя медведесобака легко разрывала даже самую плотную шкуру и дробила кости, поэтому могла лакомиться мясом выброшенных на морской.