Запись с одной из камер видеонаблюдения гласит, что космическое тело упало в 22:26 по местному времени и очевидно сгорело в атмосфере, не достигнув земли.
Читайте также Впечатляющий вид из пустыни на Млечный Путь: фото недели
Ажиотаж в сети
Необычное событие вызвало настоящий ажиотаж в сети. Пользователи публикуют фото и видео, которые сняли на телефоны.
Что такое метеор
Метеор – это явление, возникающее из-за сгорания в атмосфере Земли мелких метеорных тел (например, обломков комет или астероидов). Во время вхождения в атмосферу Земли большинство из них сгорают.
Даже те, что долетают до земли, по дороге существенно уменьшают свою массу, поэтому до нас долетают только остатки, которые обычно успевают остыть.