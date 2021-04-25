Запись с одной из камер видеонаблюдения гласит, что космическое тело упало в 22:26 по местному времени и очевидно сгорело в атмосфере, не достигнув земли.

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Ажиотаж в сети

Необычное событие вызвало настоящий ажиотаж в сети. Пользователи публикуют фото и видео, которые сняли на телефоны.