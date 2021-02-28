Стартап из Сан-Франциско Framework показал тонкий, легкий и производительный ноутбук. Особенностью гаджета стала возможность легкой замены большей части составляющих. Настоящий модульный ноутбук поражает своими необычными возможностями.

Модель позволяет быстро снимать экран, клавиатуру, оперативную память, SSD, аккумулятор и даже модуль Wi-Fi, а каждая деталь имеет собственный QR-код с подробной инструкцией для замены.

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Ослепительности модульного ноутбука от Framework

В роли неких минимодулей здесь представлены карты расширения, благодаря которым можно заменить или добавить различные разъемы, среди которых USB и HDMI.

Они же позволяют вставить картридер, усилитель для аудио или дополнительный накопитель. Правда, продаваться такие модули будут отдельно. Процессор распаян на материнской плате, поэтому для его замены придется заменять всю материнку.



Пользователь сможет заменить большинство важных составляющих безо всяких проблем / Фото Framework

В первой модели ноутбука от Framework установлен дисплей с диагональю 13,5 дюймов, соотношением сторон 3:2 и разрешением 2256х1504 пикселей. Алюминиевое шасси весит всего 660 грамм.

Фронтальная камера высокого качества-1080p снимает при 60 кадрах в секунду. Компания предложит модификации с процессорами Intel Core 11-го поколения, до 64 ГБ оперативной памяти DDR4 и до 4 ТБ SSD NVMe. Необходимые модули будут продавать онлайн.

На сайте компании пользователи смогут собрать идеальную версию модульного ноутбука. Выбрать можно будет даже лучший дистрибутив Linux, Windows 10 Home и Windows 10 Pro. Продажи должны начаться уже летом 2021 года. Цены пока неизвестны.