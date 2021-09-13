Фотоконкурс Drone Awards 2021 объявил победителей: эпические аэрофотоснимки
Источник:Drone Awards 2021
Международный конкурс для фотографов Drone Awards каждый год определяет лучшие снимки, сделанные с помощью беспилотников. В этом году выбрали победителей в восьми категориях.
Как сообщают представители конкурса, им поступили десятки тысяч фотографий от участников из 102 стран мира. К сожалению, победителей из Украины среди них нет.
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Победители Drone Awards 2021
Главный приз. Фото года
Победитель Drone Awards 2021 / Фото Terje Kolaas
Фото под названием "Розовоногие гуси встречают зиму" показывает тысячи гусей, которые летят над заснеженной Норвегией. В этом году они вылетели в свои нерестилища на архипелаг Шпицберген раньше, чем обычно. Это может быть результатом изменения климата.
Снимок сделал фотограф Терье Колаас.
Категория: Спорт
Фото называется "Золото на краю радуги". Победитель в номинации Спорт / Фото Phil De Glanville
На фотографии изображен серфер Олли Генри на большой волне возле юго-западного побережья Западной Австралии, штат Вашингтон. Сфотографировал Фил де Гланвилл.
Категория: Свадьба
Фото "В бесконечность с тобой" изображает молодоженов / Matteo Originale
Свадебное фото пары принадлежит фотографу Маттео Ориджинали. По его словам, вдохновением для снимка стали облака, которые скопились на горизонте.
Категория: URBAN
Победитель в категории URBAN / Фото Сергій Полетаєв
Снимок под названием "Метафорическое высказывание о городе и зиме" сделал российский фотограф. Он показывает 500-летний монастырь на фоне труб и выбросов из ТЭЦ.
Категория: Дикая жизнь
"Назад к приключениям" / Фото Qasim Al Farsi
Снимок сделан в Омане. Касим аль-Фарси сфотографировал с воздуха зеленую черепаху, которая возвращается в воду после откладывания яиц.
Категория: Люди
"Рыбалка в Мангровом лесу" / Фото Trung Pham Huy
Фотография сделана во Вьетнаме. На ней изображен рыбак, который начинает свой рабочий день в провинции Хюэ. Мангровые заросли сбрасывают листья и белеют в течение зимнего сезона.
Категория: Природа
Победитель в номинации "Природа" / Фото Martin Sanchez
Американец Мартин Санчез сделал эту фотографию в Исландии. Называется она "Extragalactic" и показывает внутреннюю часть кратера извергающегося вулкана.
Категория: Абстракция
Победитель категории "Абстракция" / Фото Gheorghe Popa
Фото "Отравленная река" сделано в Геамане, Трансильвания. Румынский фотограф Георге Попа сфотографировал речные каналы, наполненные ядом. В поток воды попадают химические отходы от добычи меди и золота, создавая такие причудливые узоры.
Категория: Серия
Победитель категории "Серия" / Фото Adrees Latif
Эта категория изображает серию снимков на одну тематику. Адрис Латиф показал американский Орегон, который в 2020 году принял на себя сильнейший удар почти ста лесных пожаров. Тогда было разрушено 3000 домов.
Посмотреть фото других номинантов можно по ссылке.