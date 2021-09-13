Как сообщают представители конкурса, им поступили десятки тысяч фотографий от участников из 102 стран мира. К сожалению, победителей из Украины среди них нет.

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Победители Drone Awards 2021

Главный приз. Фото года



Победитель Drone Awards 2021 / Фото Terje Kolaas

Фото под названием "Розовоногие гуси встречают зиму" показывает тысячи гусей, которые летят над заснеженной Норвегией. В этом году они вылетели в свои нерестилища на архипелаг Шпицберген раньше, чем обычно. Это может быть результатом изменения климата.

Снимок сделал фотограф Терье Колаас.

Категория: Спорт



Фото называется "Золото на краю радуги". Победитель в номинации Спорт / Фото Phil De Glanville

На фотографии изображен серфер Олли Генри на большой волне возле юго-западного побережья Западной Австралии, штат Вашингтон. Сфотографировал Фил де Гланвилл.

Категория: Свадьба



Фото "В бесконечность с тобой" изображает молодоженов / Matteo Originale

Свадебное фото пары принадлежит фотографу Маттео Ориджинали. По его словам, вдохновением для снимка стали облака, которые скопились на горизонте.

Категория: URBAN



Победитель в категории URBAN / Фото Сергій Полетаєв

Снимок под названием "Метафорическое высказывание о городе и зиме" сделал российский фотограф. Он показывает 500-летний монастырь на фоне труб и выбросов из ТЭЦ.

Категория: Дикая жизнь



"Назад к приключениям" / Фото Qasim Al Farsi

Снимок сделан в Омане. Касим аль-Фарси сфотографировал с воздуха зеленую черепаху, которая возвращается в воду после откладывания яиц.

Категория: Люди



"Рыбалка в Мангровом лесу" / Фото Trung Pham Huy

Фотография сделана во Вьетнаме. На ней изображен рыбак, который начинает свой рабочий день в провинции Хюэ. Мангровые заросли сбрасывают листья и белеют в течение зимнего сезона.

Категория: Природа



Победитель в номинации "Природа" / Фото Martin Sanchez

Американец Мартин Санчез сделал эту фотографию в Исландии. Называется она "Extragalactic" и показывает внутреннюю часть кратера извергающегося вулкана.

Категория: Абстракция



Победитель категории "Абстракция" / Фото Gheorghe Popa

Фото "Отравленная река" сделано в Геамане, Трансильвания. Румынский фотограф Георге Попа сфотографировал речные каналы, наполненные ядом. В поток воды попадают химические отходы от добычи меди и золота, создавая такие причудливые узоры.

Категория: Серия

Победитель категории "Серия" / Фото Adrees Latif

Эта категория изображает серию снимков на одну тематику. Адрис Латиф показал американский Орегон, который в 2020 году принял на себя сильнейший удар почти ста лесных пожаров. Тогда было разрушено 3000 домов.

Посмотреть фото других номинантов можно по ссылке.