Фотографу удалось снять самое длинное лунное затмение за 500 лет: удивительное фото

Мужчина из США запечатлел частичное лунное затмение, которое стало самым длинным за последние 500 лет. Астрофотограф поделился невероятной фотографией с полным путем светила на небе.

Чтобы создать впечатляющее фото, американец Эндрю Маккарти снял тысячи изображений ночного неба и Луны.

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В результате художник получил феноменальную фотографию затемненной Луны.

Сколько времени ушло на фото

Идея изобразить полное лунное затмение пришла к фотографу еще в мае 2021 года. Тогда художник начал работу над проектом.



На создание и объединение фотографий ушло более полугода. Географическое расположение ограничивало действия автора, но он поймал мгновения полного солнечного затмения.

Изображение с 7 лунами выглядит очень нетипично – светила словно летят птичьим клином.

Фотография вобрала в себя тысячи снимков Луны/ Фото Эндрю Маккарти

Сначала у меня было видение, что каждое изображение будет перекрываться достаточно, чтобы создать круглую тень, показывающую круглую форму тени Земли. Однако это было много раз раньше, и я хотел попробовать что-то уникальное,

– рассказал Маккарти.

Мужчина делится своими астрофото в инстаграме. На Маккарти подписано почти полмиллиона фолловеров.

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