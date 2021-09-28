На фотографиях с камер iPhone 13 появляются странные артефакты: Appple прокомментировала

Сразу после выхода новых iPhone пользователи начали сообщать о выявленных проблемах. Одним из самых массовых багов стали черные квадраты на фотографиях. Appple уже сделала заявление по этому поводу.

Тема стала одной из самых популярных в минувшие выходные в китайской соцсети Weibo. Пользователи публиковали фото и видео с доказательствами бага.

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В чем проблема

В окне предварительного просмотра никаких проблем нет.

Однако когда фото готово, на нем проявляются странные черные квадраты в разных местах.

Также сообщают о проблемах с цветами.

Сравнения: на первой фотографии окно предварительного просмотра без артефактов, на втором – готова фотография с черными квадратами, сосредоточенными в основном по краям / Скриншот с Weibo

Apple отреагировала на сообщения, однако ее комментарий пользователей не успокоил. Компания только сказала, что пока не получила ни одного сообщения на горячую линию с жалобами на черные квадраты.

Артефакты на фотографиях сделанных на iPhone 13 / Скриншот Weibo

Неизвестно, насколько сильно распространена эта проблема. Однако ее характер, скорее всего, не аппаратный, а программный. Ведь если бы неисправность была в самом датчике, то она бы проявлялась и в предварительном просмотре, то есть еще до снимка. Но поскольку артефакты наблюдаются только в фото, то квадраты генерируются алгоритмами.

Если о недостатке начнут оповещать массово, компания будет искать пути его исправления.