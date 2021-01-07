На сайте космического телескопа Hubble в рубрике "изображение недели" представлен волшебный снимок спиральной галактики с названием NGC 6946.

Названная структура также известна под именем галактика Фейерверк, что объясняется ее характерной формой. Она располагается в созвездии Лебедя на расстоянии около 25 миллионов световых лет от нас, как отмечается на сайте Hubble.

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Почему галактика носит название Фейерверк

В галактике зафиксированы десять вспышек сверхновых. Галактика Фейерверк имеет в поперечнике примерно 40 тысяч световых лет. Для сравнения: размер нашего Млечного пути составляет около 100 тысяч световых лет.

На фотографии прекрасно видна спиральная структура NGC 6946. Галактика была открыта известным британским астрономом немецкого происхождения Уильямом Гершелем еще в 1798 году.

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Галактика NGC 6946 Фейерверк