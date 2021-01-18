На замечательной фотографии изображена галактика спирального типа под обозначением NGC 4535. Она располагается на расстоянии около 54 миллионов световых лет от нас в созвездии Девы.

На фотографии прекрасно видна структура галактики и ее многочисленные звездные скопления, сообщает 24 канал. Яркие голубые вкрапления – это молодые горячие светила, тогда как более взрослые звезды имеют желтоватый оттенок.

Интересно NASA обнаружило на небе "великого голодного гоблина": фото

Чем особенна потерянная галактика NGC 4535

Камера Хаббла позволила получить снимок NGC 4535 в высоком качестве. Однако при наблюдениях с использованием небольших телескопов данный объект имеет размытые затуманенные очертания. Поэтому NGC 4535 получила неофициальное название потерянная галактика.



Потерянная галактика NGC 4535

Стоит отметить, что характерной особенностью галактик с перемычкой является наличие "бара" из ярких звезд, который выходит из центра и пересекает галактику посередине. По оценкам, около двух третей спиральных галактик, включая наш Млечный Путь, имеют перемычку.