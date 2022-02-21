Галактики входят в Атлас пекулярных галактик – это каталог, созданный американским астрономом Гелтоном Арпом.

Справка! Пекулярная галактика – структура, которую невозможно отнести к определенному классу в последовательности Хаббла, поскольку она имеет ярко выраженные индивидуальные особенности.

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Галактики NGC 7469 и IC 5283, изображенные на фото, находятся на расстоянии примерно 200 миллионов световых лет от нас в созвездии Пегаса.

NGC 7469 – это спиральная галактика с перемычкой. В таких объектах спиральные ветви начинаются на концах перемычки, в то время как в обычных спиральных галактиках они выходят непосредственно из ядра.

Что касается IC 5283, то это галактика-компаньон меньшей массы.

Фото структуры Arp 298 с галактиками NGC 7469 и IC 5283 / Фото ESA Hubble Space Telescope

Интересные детали о фото

Изображение получено с помощью двух инструментов на борту "Хаббла". Это, в частности, устройство Wide Field Camera 3 (WFC3): камера позволяет захватывать изображения в видимом, ближнем инфракрасном, ближнем и среднем ультрафиолетовом участках электромагнитного спектра. Кроме того, был задействован инструмент ACS (Advanced Camera for Surveys).