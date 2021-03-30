В рубрике "изображение недели" на сайте космического телескопа Hubble опубликовали фото туманности Вуаль, также известной как туманность Петля или туманность Рыболовные сети.

На фото изображена диффузная туманность расположена в созвездии Лебедя на расстоянии около 2100 световых лет от нас, что относительно немного в масштабах Вселенной.

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Чем особенна туманность Вуаль

Туманность Вуаль – это гигантский остаток сверхновой, открытый еще в 1784 году Уильямом Гершелем, известным британским астрономом немецкого происхождения. Звезда, создавшая эту структуру, была примерно в 20 раз массивнее нашего Солнца.

На фотографии зафиксирован лишь небольшой участок туманности. Для съемки использовался инструмент Wide Field Camera 3 (WFC3) на борту обсерватории Hubble. Данная камера позволяет захватывать изображения в видимом, ближнем инфракрасном, ближнем и среднем ультрафиолетовом участках электромагнитного спектра.



Снимок туманности Вуаль обработан с помощью пяти различных фильтров / Фото Hubble