Зафиксирован на фото объект – это эмиссионная туманность, расположенная в созвездии Единорога. Такие образования являются облаками ионизированного газа, которые излучают в видимом цветовом диапазоне спектра.

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Интересный факт. Ионизация происходит благодаря высокоэнергетическим фотонам, которые излучает ближайшая горячая звезда.

На фото такое светило находится в центре кадра. При этом сама туманность имеет необычный раздвоенный вид:

так, в левой части можно видеть серебристую "вуаль" из газа и пыли;

а в правой – плотные пылевые облака бурого цвета.

Фото туманности в созвездии Единорога

Ниже вы можете просмотреть изображения в полном разрешении. Фотографию опубликовали на сайте Hubble 10 мая 2021 года.



Объект NGC 2313 / Фото ESA/NASA Hubble

Отметим, что Hubble работает на орбите уже более 31 года. Запуск шаттла "Дискавери" STS-31 этой космической обсерваторией был осуществлен еще 24 апреля 1990 года. Вклад аппарата в базу астрономических знаний колоссальный.

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