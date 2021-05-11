Зафиксирован на фото объект – это эмиссионная туманность, расположенная в созвездии Единорога. Такие образования являются облаками ионизированного газа, которые излучают в видимом цветовом диапазоне спектра.
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На фото такое светило находится в центре кадра. При этом сама туманность имеет необычный раздвоенный вид:
- так, в левой части можно видеть серебристую "вуаль" из газа и пыли;
- а в правой – плотные пылевые облака бурого цвета.
Фото туманности в созвездии Единорога
Ниже вы можете просмотреть изображения в полном разрешении. Фотографию опубликовали на сайте Hubble 10 мая 2021 года.
Объект NGC 2313 / Фото ESA/NASA Hubble
Отметим, что Hubble работает на орбите уже более 31 года. Запуск шаттла "Дискавери" STS-31 этой космической обсерваторией был осуществлен еще 24 апреля 1990 года. Вклад аппарата в базу астрономических знаний колоссальный.
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