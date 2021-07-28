Фото дня: впечатляющий космический танец трех галактик

В рубрике "Изображение недели" на сайте космического телескопа "Хаббл" (NASA/ESA Hubble Space Telescope) показали замечательный снимок трех взаимодействующих галактик.

Структура носит обозначение Arp 195. Она располагается в созвездии Рыси (Lynx), которое хорошо наблюдается с территории Украины.

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Чем интересна система Arp 195

Система Arp 195 входит в Атлас пекулярных галактик – каталог пекулярных галактик, созданный американским астрономом Хэлтоном Арпом. Пекулярная галактика – это галактика, которую невозможно отнести к определенному классу в последовательности Хаббла, поскольку она имеет ярко выраженные индивидуальные особенности.

Именно необычная структура, образованная тремя галактиками, позволила системе Arp 195 попасть в каталог.

Кстати, в целом в Атлас пекулярных галактик включено 338 объектов.



Структура из трех галактик Arp 195 / Фото ESA / NASA / Hubble

Отметим, что недавно телескоп "Хаббл", который работает на орбите более 30 лет, пережил серьезный сбой. Из-за прекращения работы компьютера полезной нагрузки аппарат больше месяца не выполнял наблюдения. Впрочем, специалистам NASA удалось восстановить работоспособность обсерватории.