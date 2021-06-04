Фото дня: призрачная галактика в созвездии Гидры

Европейская Южная Обсерватория (ESO, European Southern Observatory) опубликовала фотографию галактики, которой не суждено было ею стать с обозначением UDG4: эта структура располагается в созвездии Гидры.

Объекты UDG являются ультра-диффузными галактиками – образованиями размером с наш Млечный Путь, в которых при этом содержится в 100-1000 раз меньше звезд.

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Галактика UDG4 выглядит как призрачное туманное облако. Объясняется это тем, что в подобных структурах очень мало газа, из которого формируются звезды, а потому они похожи на пятна в пространстве, что только светятся.

Их происхождение пока не до конца понятно; астрономы считают, что это, возможно, галактики, которые нельзя полноценно считать таковыми. Они потеряли запасы газа в самом начале своей истории,

– отмечает ESO.



UDG4 потеряла газ из которого формируются звезды и не стала полноценной галактикой / Фото ESO

Представленный снимок получен в рамках масштабной программы исследования галактик ранних классов VSTEarly-typeGalaxySurvey (VEGAS), цель которой заключается в изучении очень слабых структур в скоплениях галактик.



Телескоп VLT ESO, из которого сделано фото / Фото ESO

Фотография сделана с помощью обзорного телескопа VLT ESO (VST), показанного на фото выше. Он оборудован камерой OmegaCAM, которая благодаря высокой чувствительности позволяет изучать объекты UDG.