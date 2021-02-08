NASA представило изображение необычного объекта с обозначением M1-63. Снимок передан на Землю с борта орбитального телескопа Hubble Space Telescope. Эта обсерватория работает в космосе уже более 30 лет и часто радует фантастическими снимками самых загадочных уголков Вселенной.

M1-63 – это биполярная планетарная туманность, расположенная в созвездии Щита (Scutum). Своим видом структура напоминает песочные часы.

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Особенности планетарной туманности M1-63

Нужно отметить, что планетарные туманности состоят из ионизированной газовой оболочки и центральной звезды, белого карлика. Такие структуры образуются при сбросе внешних слоев красных гигантов и сверхгигантов на завершающей стадии их эволюции.

В "сердце" M1-63 расположена двойная звездная система. Именно она ответственна за формирование структуры в виде песочных часов или крыльев бабочки.



Планетарная туманность М1-63

Стоит отметить тот факт, что планетарные туманности не имеют никакого отношения к планетам. Это определение исторически связано с тем, как подобные объекты выглядят в небольшом телескопе.