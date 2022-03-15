Космический объект на фото – это спиральная галактика с перемычкой, расположенная в созвездии Печи на расстоянии примерно 48 миллионов световых лет. Спиральные ветви в галактиках типа NGC 1097 начинаются на концах перемычки, в то время как в обычных спиральных галактиках они выходят непосредственно из ядра.

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Как получили фото

На изображении виден объект, напоминающий удивительный космический глаз. Можно заметить многочисленные вкрапления звезд, а также пылевые области причудливой формы. В центре галактики находится мощная черная дыра.



Галактика NGC 1097 / Фото Hubble/ESA/NASA

Для формирования изображения использовались данные двух инструментов на борту "Хаббла". Это, в частности, прибор Wide Field Camera 3 (WFC3) , позволяющий захватывать изображения в видимом, ближнем инфракрасном, ближнем и среднем ультрафиолетовом участках электромагнитного спектра.