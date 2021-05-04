Космическая красота скопления галактик
В центральной части снимка изображены четыре галактики в процессе слияния. Голубой ореол вокруг этого квартета – гравитационно-линзированное изображение значительно более отдаленной галактики, которая находится за скоплением.
Интересно Телескопу Hubble удалось наблюдать формирование экзопланеты
Наблюдения четырех сливающихся галактик свидетельствуют о том, что темная материя вокруг одной из этих галактик движется вместе с этой галактикой, что, возможно, свидетельствует о наличии взаимодействий неизвестной природы с участием темной материи,
– отмечает Европейская южная обсерватория (ESO, European Southern Observatory).
Скопление галактик Abell 3827 / Фото NASA/ESA/Hubble
Для получения представленного фото использовались два инструмента на борту Hubble:
- усовершенствованная обзорная камера ACS (Advanced Camera for Surveys);
- камера Wide Field Camera 3 (WFC3), способная захватывать данные в видимом, ближнем инфракрасном, ближнем и среднем ультрафиолетовом участках электромагнитного спектра.
Другие красивые фото, сделанные телескопом Hubble
Hubble продолжает исследовать различные уголки вселенной уже больше 30 лет. За это время он сделал невероятное количество ярких фото. Среди них туманности, галактики и другие интересные объекты.
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не пропустите потрясающее фото одной из самых мощных звезд в нашей галактике;
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здесь можно просмотреть впечатляющее фото самого сердца нашей галактики;
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а тут – взглянуть на красивое звездное скопление;
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не пропустите также фото галактики в созвездии Пегас.