Космическая красота скопления галактик

В центральной части снимка изображены четыре галактики в процессе слияния. Голубой ореол вокруг этого квартета – гравитационно-линзированное изображение значительно более отдаленной галактики, которая находится за скоплением.

Интересно Телескопу Hubble удалось наблюдать формирование экзопланеты

Справка. Скопления галактик – это гравитационно-связанные системы галактик, одни из крупнейших структур во Вселенной. Размер в поперечнике составляет десятки миллионов световых лет.

Наблюдения четырех сливающихся галактик свидетельствуют о том, что темная материя вокруг одной из этих галактик движется вместе с этой галактикой, что, возможно, свидетельствует о наличии взаимодействий неизвестной природы с участием темной материи,

– отмечает Европейская южная обсерватория (ESO, European Southern Observatory).



Скопление галактик Abell 3827 / Фото NASA/ESA/Hubble

Для получения представленного фото использовались два инструмента на борту Hubble:

усовершенствованная обзорная камера ACS (Advanced Camera for Surveys);

камера Wide Field Camera 3 (WFC3), способная захватывать данные в видимом, ближнем инфракрасном, ближнем и среднем ультрафиолетовом участках электромагнитного спектра.

Другие красивые фото, сделанные телескопом Hubble

Hubble продолжает исследовать различные уголки вселенной уже больше 30 лет. За это время он сделал невероятное количество ярких фото. Среди них туманности, галактики и другие интересные объекты.