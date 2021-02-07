NASA предлагает заново взглянуть на великолепный снимок, демонстрирующий так называемое "крыло" Малого Магелланова Облака, карликовой галактики, которая является спутником нашего Млечного Пути.

Названный объект расположен на расстоянии примерно 200 тысяч световых лет от нас. Из-за взаимодействия с Большим Магеллановым Облаком, а также собственно с Млечным Путем, он имеет неправильную форму.

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Замечательное композитное изображение было сформировано еще в 2013 году с использованием данных сразу от нескольких обсерваторий. В частности, наблюдения осуществлялись с помощью рентгеновской обсерватории "Чандра" (Chandra X-ray Observatory), орбитального инфракрасного телескопа "Спитцер" (Spitzer Space Telescope) и космического телескопа Hubble.

Что за "крыло" Малого Магелланова Облака

"Крыло" – это область Малого Магелланова Облака, в которой содержится меньше газа, пыли и звезд, чем в Млечном Пути. Поэтому данная зона представляет особый интерес для ученых с точки зрения исследования жизненного цикла светил.



Галактика Малое Магелланово Облако

Нужно отметить, что Малое Магелланово Облако – один из самых заметных объектов южного неба. Причем увидеть его в ясную погоду можно невооруженным глазом. На представленном изображении хорошо просматриваются дальние спиральные галактики, многочисленные звезды и структуры причудливой формы.