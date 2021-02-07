Фото дня: на кончике "крыла" Малого Магелланова Облака
NASA предлагает заново взглянуть на великолепный снимок, демонстрирующий так называемое "крыло" Малого Магелланова Облака, карликовой галактики, которая является спутником нашего Млечного Пути.
Источник:NASA
Названный объект расположен на расстоянии примерно 200 тысяч световых лет от нас. Из-за взаимодействия с Большим Магеллановым Облаком, а также собственно с Млечным Путем, он имеет неправильную форму.
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Замечательное композитное изображение было сформировано еще в 2013 году с использованием данных сразу от нескольких обсерваторий. В частности, наблюдения осуществлялись с помощью рентгеновской обсерватории "Чандра" (Chandra X-ray Observatory), орбитального инфракрасного телескопа "Спитцер" (Spitzer Space Telescope) и космического телескопа Hubble.
Что за "крыло" Малого Магелланова Облака
"Крыло" – это область Малого Магелланова Облака, в которой содержится меньше газа, пыли и звезд, чем в Млечном Пути. Поэтому данная зона представляет особый интерес для ученых с точки зрения исследования жизненного цикла светил.
Галактика Малое Магелланово Облако
Нужно отметить, что Малое Магелланово Облако – один из самых заметных объектов южного неба. Причем увидеть его в ясную погоду можно невооруженным глазом. На представленном изображении хорошо просматриваются дальние спиральные галактики, многочисленные звезды и структуры причудливой формы.
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