Фото дня: "Габбл" зафиксировал фантастическое слияние трех галактик

Космический телескоп "Габбл" изучает Вселенную уже на протяжении 32 лет. За это время он сделал много замечательных фото, но на пенсию ему еще рано и он продолжает это доказывать. Недавно он сделал замечательный снимок слияния трех галактик на расстоянии 681 миллион световых лет от Земли.

Слияние таких огромных скоплений материи иногда ведет к появлению новых звезд. По данным Европейского космического агентства (ESA), наблюдаемый кластер под кодовым названием IC 2431 расположен в созвездии Рака.

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На картинке видно, как гравитация буквально разрывает галактики на части. Хотя происходит процесс слияния, о массовом разрушении самих небесных тел говорить не стоит, поскольку на самом деле они расположены достаточно далеко друг от друга. В некоторых материалах NASA упоминает для сравнения песчинки, каждая из которых находится на расстоянии футбольного поля друг от друга. Когда слияние завершится, будет сформировано новое звездное скопление, вероятно эллиптической формы.

При этом совсем без видимых взаимодействий галактического масштаба не обойдется – густые облака в центре изображения являются газопылевыми скоплениями, из которых, вполне возможно, сформируются новые звезды.

Галактики в процессе слияния / Фото ESA/NASA/Hubble

По данным ESA изображения принадлежать научного проекта Galaxy Zoo, в рамках которого ученые исследуют "странные и удивительные" галактики среди снятых телескопом "Хаббл". По данным агентства, к классификации 900 000 изображений приложили силы более 100 000 волонтеров. В ESA утверждают, что за 175 дней в рамках проекта удалось достичь результатов, на достижение которых профессиональные астрономы ушли бы годы.

Ученым дают эти наблюдения