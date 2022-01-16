Как образуются цунами

Вода – источник жизни на Земле. Но она может стать и причиной гибели. О смертоносных волнах цунами слышали все. Но как они образуются?

Цунами – это гигантская волна, которая возникает в результате смещения таких же гигантских объемов воды. Они происходят регулярно по всему земному шару. Мы можем об этом не знать, ведь эти случаи могут приходиться на малонаселенные районы или быть незначительными.

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Однако, если мощное цунами достается густонаселенных берегов – это влечет за собой ужасное опустошение и смерти.

Как формируется цунами

Начинается все, как правило, с землетрясения. Именно они являются причиной возникновения большинства смертоносных волн. Также причинами могут быть: извержения вулканов, оползни, резкие сдвиги ледников, падение метеорита или любой подводный взрыв. Ключевым фактором здесь является резкое вытеснение воды вследствие любого из перечисленных процессов. Цунами быстро распространяется от эпицентра. Сначала волну трудно обнаружить, ведь ее высота может составлять всего 30 сантиметров. Но скорость ее движения достигает 800 километров в час. Расстояние между волнами цунами может достигать 200 километров. В обычных волн на воде, которые образуются под действием ветра это расстояние достигает 100 метров В каждой волны есть вершина и впадина. Поскольку расстояние между волнами большое, часто к суше сначала достается именно впадина волн цунами. Это выглядит как очень быстрый отток воды от берега, дно обнажается. Такой отток может длиться до 6 минут и является одной из характерных черт цунами. Когда гребень волны достигает мели, скорость движения цунами уменьшается. Но вода, прибывает вслед, имея при этом большую скорость, накапливается позади гребня и словно подталкивает его вверх. Таким образом высота гребня волны цунами растет. В большинстве цунами перед "выходом" на сушу отсутствует классический для волны гребень. Он больше напоминают быстрый приток. На сушу постоянно выталкивается колоссальная масса воды, которая сметает все на своем пути. После этого вода отходит обратно в океан, увлекая за собой все, что "может забрать".

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