Речь идет о так называемых рифтах – это протяженные пропасти, где литосферные плиты разошлись. Долгое время считалось, что они образуются благодаря тому, что на стыке литосферных плит увеличивается давление из-за накопления магмы. Это приводит к тому, что магма буквально раздвигает плиты, образуя разлом – рифт. Оказалось, что это может быть не единственная причина.

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Схема, изображающая наше представление о формировании рифтов / Фото Wikipedia

Дрейф литосферных плит

Ученые вели наблюдение за процессом образования рифтовых разломов (рифтогенезом) на территории Исландии. Исследование длилось долгие годы и позволил утверждать, что давление, созданное накоплением магмы под местом стыка литосферных плит, – не единственная причина образования рифтов на Земле.

Ученые исследовали регион в Исландии, который сегодня известен под названием Holuhraun – это лавовое поле, которое образовалось в месте, где сходятся две литосферные плиты. Фактически, Holuhraun возник на месте, где образовался рифтовый разлом, что позволило магме извергаться на поверхность. После тщательных наблюдений и тщательных исследований геологи поняли, что давление магмы снизу не могло быть главным фактором формирования рифта.

Международная группа ученых предположила, что главная причина – это медленный дрейф литосферных плит, когда они движутся в противоположные стороны. Расстояние между ними постепенно возрастает, образуя рифтовый разлом. Конечно, это не значит, что теория о том, что магма способствует формированию разломов – не верна. Исследование ученых показывает, что может существовать несколько причин образования рифтов и в одних случаях магма становится причиной раздвижения плит, а в других – собственное движение этих плит.