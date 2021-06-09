Сомнения относительно того, какую форму имеет Земля до сих пор витают в маргинальных кругах. И в большинстве у человечества нет сомнений относительно формы Земли и других планет, ведь мы можем это проверить сами. Достаточно понаблюдать в телескоп за Луной и увидеть 59% ее поверхности, или посмотреть на Юпитер и увидеть, как появляется Большое красное пятно из-за горизонта планеты в результате вращения газового гиганта вокруг собственной оси. Но почему все планеты именно круглые, а не плоские, кубические, тороидальные или вообще додекаэдры?

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Нептун, сфотографированный АМС Voyager 2 в 1989 году / Фото Wikipedia

Почему звезды, планеты и много других тел во Вселенной круглые

Дело, конечно, в гравитации.

Почти все во Вселенной когда-то было газопылевым облаком. Частицы облака притягиваются друг к другу под действием гравитации, пока не образуют единую каплю. По мере того, как эта капля притягивает все больше материи, она становится все больше и больше, пока не соберет все на своем пути.

Гравитация – это масса. Чем больше масса – тем сильнее гравитация. А поскольку гравитация действует одинаково по всем направлениям, капля приобретает круглую форму. Приобретая больше массы, капля притягивает все больше и больше материи, пока не образуется, например, Земля.

Это можно сравнить с круглой барной стойкой, в которую хотят попасть несколько тысяч человек одновременно. С одной стороны очередь из 3 тысяч человек, а с другой стороны – из 2 тысяч. Если бы вы увидели эти очереди, то выбрали бы третью сторону, где очереди нет вообще. И все новоприбывшие люди выбирали бы ту очередь, где меньше людей.

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Фото экваториального хребта Япета, сделанное зондом Cassini / Фото NASA

Все ли тела имеют идеальную круглую форму

Нет, не все. Для планет и для малых тел причины неидеальной сферичности будут разными.

Планеты и звезды

Планеты и звезды вращаются вокруг оси. Из-за этого процесса они становятся сплющенными на полюсах, поэтому экваториальный и полярный радиусы будут разными.

Например, на Земле такая разница не очень заметна: экваториальный радиус составляет 6 378 километров, а полярный – 6 356 километров.

А вот у газовых гигантов сплюснутость гораздо больше. Все из-за высокой скорости вращения вокруг собственной оси и потому, что они не имеют твердой поверхности.

У Юпитера экваториальный радиус составляет 71 492 километра, а полярный – 66 854 километра.

У Сатурна экваториальный радиус составляет 60 268 километров, а полярный – 54 364 километра.

И у каменных тел тоже бывают "проблемы" со скоростью вращения:

На спутнике Сатурна Япет есть так называемая "экваториальная стена Япета", которая могла образоваться из-за высокой скорости вращения в прошлом.

Карликовая планета Хаумеа, которая из-за очень высокой скорости вращения, вероятно, получила очень вытянутую форму. Если бы скорость вращения была еще выше, то карликовую планету разорвало бы на куски.

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Форма Хаумеи / Фото Wikipedia

Малые тела: кометы и астероиды

Малым телам недостаточно массы, чтобы приобрести сферическую форму. Особенно, если они имеют высокую скорость вращения вокруг собственной оси.

Такие тела могут иметь очень разные формы и размеры.



Комета Чурюмова-Герасименко, сфотографированная зондом Rosetta / Фото Rosetta