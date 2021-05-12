Автомобили компании смогут распознавать рекламные щиты, расположенные вдоль дороги, чтобы транслировать рекламные объявления прямо на дисплее внутри. К этой функции есть определенные вопросы.

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Что не так с патентом

Во время управления автомобилем водитель должен быть максимально сосредоточен на дороге, а рекламные объявления, которые выводятся на дисплей и динамики автомобиля, могут очень отвлекать.

Сейчас это лишь патентная заявка. Возможно, она никогда и не будет реализована.

Другой стороной вопроса являются, конечно же, деньги. Подобная функциональность может существенно повысить прибыль автопроизводителей и рекламодателей. Сама Ford говорит, что подача заявки на этот патент является обычной частью бизнеса и она не обязательно указывает, что технологию реализуют.

Конечно, запатентованная функция может принести и пользу. Например, водитель может получить информацию о скидках в его любимом ресторане, проезжая мимо рекламной вывески заведения.

В любом случае ожидать подобной функциональности в следующем поколении автомобилей не стоит, но вероятность ее реализации до конца текущего десятилетия достаточно высокая.