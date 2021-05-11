Обновлению подвергнут легендарный пикап Ford F-150. Эта машина вышла в продажу в 1948 году, и с того времени она одна из самых продаваемых автомобилей компании. Пикап постоянно обновляют, чтобы он шел в ногу со временем. Планируется, что его электрическая версия Ford F-150 Lighting составит конкуренцию (GMC) Hummer EV и Tesla Cybertruck.
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Ford F-150 Lighting: смотреть видео онлайн
Что известно о пикапе
Компания обещает, что обновленный F-150 станет самым быстрым и мощным автомобилем среди всех F-150. Высокий момент силы пикапа будет обеспечивать двухмоторная электрическая трансмиссия.
Также в Ford говорят, что Lighting можно будет использовать как передвижной источник питания, что намекает на высокую емкость батареи пикапа.
Любимый автомобиль Америки в течение почти полувека становится цифровым и полностью электрическим. F-150 Lightning может питать ваш дом во время отключения электричества,
– сказал генеральный директор Ford Джим Фарли
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Насколько мощный Ford F-150 Lighting
В 2019 году Lighting продемонстрировал свою мощь, сумев без проблем протащить за собой вагоны весом 560 тысяч килограммов.
Ford F-150 Lighting тянет полностью загруженные вагоны: смотреть видео онлайн
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Презентация автомобиля состоится 19 мая 2021 года в 21:30.
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Весной 2022 года планируется начать широкомасштабное производство Ford F-150 Lighting