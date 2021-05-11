Обновлению подвергнут легендарный пикап Ford F-150. Эта машина вышла в продажу в 1948 году, и с того времени она одна из самых продаваемых автомобилей компании. Пикап постоянно обновляют, чтобы он шел в ногу со временем. Планируется, что его электрическая версия Ford F-150 Lighting составит конкуренцию (GMC) Hummer EV и Tesla Cybertruck.

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Ford F-150 Lighting: смотреть видео онлайн

Что известно о пикапе

Компания обещает, что обновленный F-150 станет самым быстрым и мощным автомобилем среди всех F-150. Высокий момент силы пикапа будет обеспечивать двухмоторная электрическая трансмиссия.

Также в Ford говорят, что Lighting можно будет использовать как передвижной источник питания, что намекает на высокую емкость батареи пикапа.

Любимый автомобиль Америки в течение почти полувека становится цифровым и полностью электрическим. F-150 Lightning может питать ваш дом во время отключения электричества,

– сказал генеральный директор Ford Джим Фарли

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Насколько мощный Ford F-150 Lighting

В 2019 году Lighting продемонстрировал свою мощь, сумев без проблем протащить за собой вагоны весом 560 тысяч килограммов.

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