Электродвигатель назвали Eluminator e-crate. Он способен развивать мощность в 281 лошадиную силу и 433 ньютон-метров крутящего момента.

Интересно Реклама прямо в автомобиль: Ford придумала новый способ транслировать придорожные рекламные борды

Что известно

Производитель уточняет: тяговый электромотор допущен к эксплуатации на дорогах общего пользования во всех 50 штатах Америки, то есть с конверсией не возникнет никаких юридических проблем.

Двигатель Eluminator e-crate / Фото Ford

Для презентации двигателя Ford сделала в единственном экземпляре электрическую версию классического пикапа F-100 1978 года выпуска.

Его оснастили двумя электромоторами Eluminator e-crate, общая мощность которых составляет 480 лошадиных сил и 860 ньютон-метров крутящего момента.

Характеристики машины соответствуют Mustang Mach-E GT – версии первого серийного электрокара под брендом Mustang.



Автомобиль существует в единственном экземпляре / Фото Ford

Ford F-100 Eluminator / Фото Ford

Ford хочет в будущем продавать аккумуляторные системы, контроллеры, инверторы и другие компоненты, чтобы облегчить преобразование машины из ДВС в электрокары. Таким образом производитель собирается упростить модернизацию машин для большего числа автовладельцев.

Цена

За всю систему попросят 3900 долларов.