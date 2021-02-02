Компании Google и Ford подписали соглашение сроком на шесть лет. В рамках договоренностей первая будет отвечать за большую часть растущих возможностей подключенных автомобилей, а также предоставит облачные вычислительные мощности и другие технологические услуги.

Источник: CNBC

Согласно имеющимся данным, партнерское соглашение направлено на оптимизацию операций Ford и ускорение выполнения плана по реструктуризации, проведение которой обойдется автопроизводителю в 11 миллиардов.

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Детали соглашения

Совместная работа выгодна для обеих компаний. Ford будет использовать технологические решения Google, в том числе систему Android Auto, облачную вычислительную платформу и прочее. Google же получит нового крупного клиента для своей облачной платформы, доля которой на рынке отстает от конкурентов, таких как Amazon и Microsoft.

После объявления о подписании соглашения цена акций Ford выросла на 8,6 процента, тогда как ценные бумаги Alphabet, материнской компании Google, добавили к стоимости 3 процента. Соглашение компаний предусматривает, что с 2023 года автомобили Ford и Lincoln будут поставляться с информационно-развлекательной системой на базе Android Auto, голосовым ассистентом Google Assistant, сервисами Google Maps и Google Play, а также другими сервисами, работающих на основе облачной платформы Google.

Технологический гигант также поможет Ford использовать построенные на основе искусственного интеллекта алгоритмы в логистике поставок и производства.

Партнерство с Google стало очередным достижением генерального директора Ford Джима Фарли, который занимает эту должность с октября 2020 года. За время его правления акции компании Ford выросли в цене примерно на 60 процентов.