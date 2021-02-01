Подводные лодки являются одними из самых секретных объектов любой армии мира. Тем не менее, Королевский флот Нидерландов предоставил возможность ознакомиться с конструкцией подводной лодки класса "Walrus" в виртуальной реальности.

Источник: Koninklijke Marine

Видеотур создан с помощью квадрокоптера, который совершил полет в тесных помещениях субмарины.

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Что показывает экскурсия

Дизель-электрические подводные лодки класса "Walrus", разработаныные около 30 лет назад, небольшие: длина – 67,6 метра, ширина – 8,5 метра, экипаж 55 человек. Такие субмарины считаются одними из самых эффективных из неядерных подводных лодок НАТО и часто используются для сбора разведданных.

Видео показывает несколько самых засекреченных отсеков субмарины. Один из них – 533-миллиметровый торпедный аппарат с боекомплектом из 20 американских торпед. Стеллажи для хранения боеприпасов пустые, поскольку лодка находится в порту – однако это не мешает оператору показать люки, ведущие к торпедным аппаратам.

Следующие объекты экскурсии – боевой информационный центр с перископом и инженерные отсеки. Подводная лодка достаточно тесная, что особенно хорошо видно в инженерном отсеке.

Смотрите полный тур по подводной лодке: видео