Компания Flipper Devices Inc. представила универсальное устройство для взлома еще в 2019 году. Устройство быстро собрало нужную сумму на краудфандинговой платформе и теперь готово к релизу.

Что такое Flipper Zero

Устройство Flipper Zero часто описывают как "Тамагочи для хакеров". Владельцам и в самом деле придется заботиться о виртуальном животном – дельфинчике, который будет питаться взломами, сообщает 24 канал.

Не пропустите Японские физики решили главную проблему OLED дисплеев

Возможности Flipper Zero

Кроме изобретательной игровой механики, Flipper Zero предлагает владельцам множество инструментов, которые станут настоящими друзьями хакера: радиоприемники для имитации пультов ДУ, считыватель RFID, инфракрасный приемник и контакты GPIO.

Девайс способен копировать и воспроизводить сигналы низкочастотных носителей, таких как метки для открывания дверных замков и обычные карты доступа. Гаджет также сможет предоставить доступ к управлению мелкой техникой типа умных розеток, датчиков и даже шлагбаумов или ворот на дистанционном управлении.



Устройство Flipper Zero

В общем Flipper Zero будет уметь:

Работать в диапазоне 433 MHz – для исследования радиопультов, датчиков, электронных замков и реле.

NFC – читать/записывать и эмулировать карты ISO 14443.

125 kHz RFID – читать/записывать и эмулировать низкочастотные карты.

iButton ключи – читать/записывать и эмулировать контактные ключи, работающие по протоколу 1-Wire.

Wi-Fi – для проверки защищенности беспроводных сетей. Адаптер поддерживает инъекции пакетов и мониторный режим.

Bluetooth – поддерживается пакет bluez для Linux.

Режим Bad USB может подключаться как USB-slave и эмулировать клавиатуру, ethernet-адаптер и другие устройства, для инъекции кода или сетевого пентеста.

Кроме того, Flipper Zero – устройство с открытым исходным кодом, поэтому владелец сможет настроить его для собственных нужд, хватало бы навыков.

Кстати, прототипом любимца в Flipper Zero является дельфин из фильма Джонни Мнемоник который в финале помог персонажу Киану Ривза.

Цена

Гаджет поступит в продажу в феврале 2021 года по цене 169 долларов. Посмотреть расширенную презентацию Flipper Zero и следить за обновлениями можно на официальном сайте.