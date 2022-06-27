Флагманы средней ценовой категории: Huawei покажет смартфоны nova 10 и nova 10 Pro
Источник:GSMArena
Смартфоны Huawei nova 10 и nova 10 Pro были представлены только на официальных рендерах. Недавно в сети появились живые фото nova 10 Pro. Теперь же известны детали характеристик и дата официальной премьеры устройств.
Новые смартфоны официально можно будет приобрести с 4 июля – тогда они будут представлены для публики. В общем, устройства имеют уже привычный для Huawei дизайн и внешне очень напоминают модели прошлого года.
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Неизменным остался не только дизайн, но и платформа Snapdragon 778G 4G. Обе модели будут представлены двумя версиями – 8/128 и 8/256 ГБ.
Huawei nova 10 Pro и Nova 10 на фото / GSM Arena
nova 10 Pro получит экран OLED с диагональю 6,67 дюйма, разрешением 2652х1200 пикселей и кадровой частотой 120 Гц.
nova 10 получит тот же дисплей по размеру и кадровой частоте, но разрешение его будет несколько ниже – 2400х1080 пикселей.
Различные модели будут также вырезом в виде растянутого овала в экране, который будет иметь старшая версия. Все потому, что основной 60-мегапиксельный сенсор с широкоугольным объективом получит в компанию дополнительный 8-мегапиксельный сенсор с портретником. Врезанная фронтальная камера nova 10 имеет привычный вид, поскольку имеет только 60-мегапиксельный сенсор.
Фотовозможности
Основная камера в обеих моделях представлена тремя модулями: основным – с 50-мегапиксельным датчиком с раскладкой пикселей RYYB и двумя дополнительными – 8-мегапиксельным со сверхшироугольным объективом и 2-мегапиксельным для анализа глубины сцены. Несмотря на все, системы оптической стабилизации не будет.
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Другие характеристики
- Емкость аккумулятора Huawei nova 10 Pro – 4500 мА·ч, устройство будет поддерживать зарядку мощностью 100 Вт.
- nova 10 получит аккумулятор емкостью 4000 мА*ч с поддержкой быстрой зарядки мощностью 66 Вт.
- Толщина и масса nova 10 Pro – 7,88 мм и 191 грамм, nova 10 компактнее и легче – 6,88 мм и 168 грамм.
- Обе модели будут работать под управлением HarmonyOS 2.0.1.