Новые смартфоны официально можно будет приобрести с 4 июля – тогда они будут представлены для публики. В общем, устройства имеют уже привычный для Huawei дизайн и внешне очень напоминают модели прошлого года.

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Неизменным остался не только дизайн, но и платформа Snapdragon 778G 4G. Обе модели будут представлены двумя версиями – 8/128 и 8/256 ГБ.



Huawei nova 10 Pro и Nova 10 на фото / GSM Arena

nova 10 Pro получит экран OLED с диагональю 6,67 дюйма, разрешением 2652х1200 пикселей и кадровой частотой 120 Гц.

nova 10 получит тот же дисплей по размеру и кадровой частоте, но разрешение его будет несколько ниже – 2400х1080 пикселей.

Различные модели будут также вырезом в виде растянутого овала в экране, который будет иметь старшая версия. Все потому, что основной 60-мегапиксельный сенсор с широкоугольным объективом получит в компанию дополнительный 8-мегапиксельный сенсор с портретником. Врезанная фронтальная камера nova 10 имеет привычный вид, поскольку имеет только 60-мегапиксельный сенсор.

Фотовозможности

Основная камера в обеих моделях представлена ​​тремя модулями: основным – с 50-мегапиксельным датчиком с раскладкой пикселей RYYB и двумя дополнительными – 8-мегапиксельным со сверхшироугольным объективом и 2-мегапиксельным для анализа глубины сцены. Несмотря на все, системы оптической стабилизации не будет.

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Другие характеристики