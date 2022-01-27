Флагманы и не только: Xiaomi назвала смартфоны, которые получат глобальную версию MIUI 13 весной
Источник:24 канал
Обновленная MIUI 13 на базе нового Android 12 уже доступна для смартфонов Xiaomi на китайском рынке. Теперь компания готовится к началу развертывания фирменной прошивки на глобальном рынке.
В среду, 26 декабря, в рамках глобального запуска смартфона Redmi Note 11 китайский техногигант опубликовал список устройств, которые получат международную версию MIUI 13 в первом квартале этого года.
Интересно Эксперты проверили смартфоны Xiaomi на предмет слежки и цензуры: что обнаружили
Кто первым получит MIUI 13
Первыми новую ОС Xiaomi получат прошлогодние флагманы компании – смартфоны серий Mi 11 и 11Т, включая модели с приставкой Lite.
MIUI 13 во время первой волны в первом квартале 2022 года получат следующие модели:
- Mi 11 Ultra
- Mi 11
- Mi 11i
- Mi 11 Lite 5G
- Mi 11 Lite
- Xiaomi 11T Pro
- Xiaomi 11T
- Xiaomi 11 Lite 5G NE
- Redmi Note 11 Pro 5G
- Redmi Note 11 Pro
- Redmi Note 11S
- Redmi Note 11
- Redmi Note 10 Pro
- Redmi Note 10
- Redmi Note 10 JE
- Redmi Note 8 (2021)
- Redmi 10
- Xiaomi Pad
Напомним, что MIUI 13 была представлена Xiaomi в конце декабря. В свежем ПЗ китайская компания отметила конфиденциальность и безопасность.
Планшеты получили отдельную версию прошивки под названием MIUI 13 Pad, которая оптимизирована для работы на устройствах с большими экранами и предлагает пользователям продвинутые возможности многозадачности.