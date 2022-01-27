Флагманы и не только: Xiaomi назвала смартфоны, которые получат глобальную версию MIUI 13 весной

Обновленная MIUI 13 на базе нового Android 12 уже доступна для смартфонов Xiaomi на китайском рынке. Теперь компания готовится к началу развертывания фирменной прошивки на глобальном рынке.

В среду, 26 декабря, в рамках глобального запуска смартфона Redmi Note 11 китайский техногигант опубликовал список устройств, которые получат международную версию MIUI 13 в первом квартале этого года.

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Кто первым получит MIUI 13

Первыми новую ОС Xiaomi получат прошлогодние флагманы компании – смартфоны серий Mi 11 и 11Т, включая модели с приставкой Lite.

MIUI 13 во время первой волны в первом квартале 2022 года получат следующие модели:

Mi 11 Ultra

Mi 11

Mi 11i

Mi 11 Lite 5G

Mi 11 Lite

Xiaomi 11T Pro

Xiaomi 11T

Xiaomi 11 Lite 5G NE

Redmi Note 11 Pro 5G

Redmi Note 11 Pro

Redmi Note 11S

Redmi Note 11

Redmi Note 10 Pro

Redmi Note 10

Redmi Note 10 JE

Redmi Note 8 (2021)

Redmi 10

Xiaomi Pad

Последняя версия MIUI необязательно основана на последней версии Android. Поскольку Xiaomi не сообщила, на каких версиях ОС Google будет основана прошивка, можно предположить, что не все устройства в списке получат MIUI 13 на базе Android 12.

Напомним, что MIUI 13 была представлена Xiaomi в конце декабря. В свежем ПЗ китайская компания отметила конфиденциальность и безопасность.

Планшеты получили отдельную версию прошивки под названием MIUI 13 Pad, которая оптимизирована для работы на устройствах с большими экранами и предлагает пользователям продвинутые возможности многозадачности.