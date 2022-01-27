В среду, 26 декабря, в рамках глобального запуска смартфона Redmi Note 11 китайский техногигант опубликовал список устройств, которые получат международную версию MIUI 13 в первом квартале этого года.

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Кто первым получит MIUI 13

Первыми новую ОС Xiaomi получат прошлогодние флагманы компании – смартфоны серий Mi 11 и 11Т, включая модели с приставкой Lite.

MIUI 13 во время первой волны в первом квартале 2022 года получат следующие модели:

  • Mi 11 Ultra
  • Mi 11
  • Mi 11i
  • Mi 11 Lite 5G
  • Mi 11 Lite
  • Xiaomi 11T Pro
  • Xiaomi 11T
  • Xiaomi 11 Lite 5G NE
  • Redmi Note 11 Pro 5G
  • Redmi Note 11 Pro
  • Redmi Note 11S
  • Redmi Note 11
  • Redmi Note 10 Pro
  • Redmi Note 10
  • Redmi Note 10 JE
  • Redmi Note 8 (2021)
  • Redmi 10
  • Xiaomi Pad

Напомним, что MIUI 13 была представлена Xiaomi в конце декабря. В свежем ПЗ китайская компания отметила конфиденциальность и безопасность.

Планшеты получили отдельную версию прошивки под названием MIUI 13 Pad, которая оптимизирована для работы на устройствах с большими экранами и предлагает пользователям продвинутые возможности многозадачности.