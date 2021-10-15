Физики с высокой точностью измерили продолжительность жизни нейтрона вне ядра атома

С помощью современных методов ученые смогли с точностью до десятых долей процента вычислить продолжительность жизни нейтрона. Исследование скоро будет опубликовано в Physical Review Letters.

Понимание этих фундаментальных процессов, говорят ученые, прольет свет на то, как развивалась Вселенная. В перспективе это также поможет выявить недостатки в нашей модели субатомной Вселенной.

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Что известно об эксперименте

Эксперимент провели в Национальном научном центре Лос-Аламоса. Чтобы повысить точность, его повторяли много раз и в целом учли более 40 миллионов нейтронов.

Нейтроны охладили почти до абсолютного нуля.

После этого их поместили в магнитно-гравитационную ловушку.

Магнитное поле предотвращает деполяризацию нейтронов и удерживает нейтроны от выхода за пределы ловушки.

Такая конструкция позволяет хранить нейтроны до 11 дней.

Однако ученые удерживали нейтроны только от 30 до 90 минут.

Далее они подсчитывали количество частиц, оставшихся после окончания отведенного времени.

– это такая температура, при которой останавливается хаотическое движение атомов, что делает невозможным передачу энергии. Понятие привязано к шкале Кельвина, где этот температурный показатель равен нулю. По шкале Цельсия это -273,15 градуса.

Процесс, посредством которого нейтрон превращается в протон с выпуском легкого электрона и почти безмассового антинейтрино, является одним из самых увлекательных процессов, известных физикам,

– рассказал физик-ядерщик Дэниэл Сальват из Университета Индианы (США).

Результаты показали: продолжительность жизни нейтрона составляет около 877,75 ± 0,28 секунды (14 минут 38 секунд).