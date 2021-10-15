Понимание этих фундаментальных процессов, говорят ученые, прольет свет на то, как развивалась Вселенная. В перспективе это также поможет выявить недостатки в нашей модели субатомной Вселенной.
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Что известно об эксперименте
Эксперимент провели в Национальном научном центре Лос-Аламоса. Чтобы повысить точность, его повторяли много раз и в целом учли более 40 миллионов нейтронов.
- Нейтроны охладили почти до абсолютного нуля.
- После этого их поместили в магнитно-гравитационную ловушку.
- Магнитное поле предотвращает деполяризацию нейтронов и удерживает нейтроны от выхода за пределы ловушки.
- Такая конструкция позволяет хранить нейтроны до 11 дней.
- Однако ученые удерживали нейтроны только от 30 до 90 минут.
- Далее они подсчитывали количество частиц, оставшихся после окончания отведенного времени.
Процесс, посредством которого нейтрон превращается в протон с выпуском легкого электрона и почти безмассового антинейтрино, является одним из самых увлекательных процессов, известных физикам,
– рассказал физик-ядерщик Дэниэл Сальват из Университета Индианы (США).
Результаты показали: продолжительность жизни нейтрона составляет около 877,75 ± 0,28 секунды (14 минут 38 секунд).