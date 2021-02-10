Команда ученых из Германии создала метастабильное состояние с исчезающими электрическим сопротивлением в молекулярном кристалле, направив на него импульсы интенсивного лазерного света. По сравнению с прошлым опытом им удалось увеличить продолжительности эффекта почти в 10 000 раз.

Сверхпроводимость – способность материала проводить электрический ток без потерь – это квантовый эффект, который, несмотря на годы исследований, все еще ограничен очень низкими температурами. Однако практическая польза от подобных материалов, учитывая необходимость заморозки, остается очень ограниченной.

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В предыдущие несколько лет группа ученых под руководством Андреа Каваллери из Института Макса Планка обнаружила, что интенсивные импульсы инфракрасного излучения – пригодный инструмент для индуцирования свойств сверхпроводимости в ряде материалов при гораздо более высокой температуре, чем это возможно без стимуляции светом. Однако, эти экзотические состояния до сих пор хранились только в течение нескольких пикосекунд.

Недавно ученые сообщили о прорыве: группа Каваллери увеличила продолжительность вызванной воздействием света сверхпроводимости более чем на четыре порядка. В качестве материала был выбран органический сверхпроводник K3C60 на основе фуллеренов.

Как исследователям удалось достичь такого эффекта

Главным ингредиентом успеха стал новый лазер, излучающий высокоинтенсивные пучки света в среднем ИК-диапазоне с длительностью от одной пикосекунды до одной наносекунды. Когда такие длинные и интенсивные импульсы попадают в материал, они индуцируют вибрацию молекул, искривление решетки и даже изменения в конфигурации электронов. К своему удивлению, исследователи обнаружили, что сверхпроводимость сохраняется в течение десятков наносекунд после воздействия света.

Достижение физиков открывает возможность применения сверхпроводников в высокоскоростной электронике – например, в крайне чувствительных датчиках магнитного поля, производительных квантовых компьютерах и системах передачи энергии без потерь.