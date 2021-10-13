Физики считают, что Вселенная не имела начала – она может быть вечной

Физики из Университета Ливерпуля обнаружили, что Вселенная могла существовать вечно, а "Большой взрыв" – лишь один из этапов ее эволюции.

Физик Бруно Бенто занимается новым направлением в теории квантовой гравитации – причинными множествами. Оно основано на гипотезе о дискретной структуре пространства-времени и о частичной упорядоченности его точек. Применив этот подход к исследованию начала Вселенной Бенто и его коллеги пришли к выводу, что Вселенная не имела начала.

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Для чего нам нужна новая теория Вселенной

Квантовая физика описывает три из четырех фундаментальных взаимодействий элементарных частиц. Общая теория относительности, с другой стороны, разработала самое полное описание гравитации, однако в двух точках – или сингулярности – она не работает: в центре черной дыры и в начале Вселенной. Там гравитация ведет себя не так, как в остальной Вселенной.

Для решения загадки сингулярности физикам необходима квантовая теория гравитации, то есть понять, как она ведет себя на микроскопическом уровне. Существует несколько подходов, в частности, теория струн и петлевая квантовая гравитация, но ученые из Ливерпуля предложили новый вариант.

Вселенная может быть вечна

Во всех современных физических теориях пространство и время непрерывны. Они образуют гладкую ткань, являющуюся основой всей реальности. Но есть и другая точка зрения, рассматривающая пространство-время в виде отдельных отрезков или "атомов". В таком случае между двумя ближайшими событиями обязательно находится промежуток.

Теория причинных множеств ловко избавляется от проблемы сингулярности, потому что говорит, что вещество невозможно сжимать бесконечно – оно не может стать меньше, чем размер "атома" пространства-времени. Другими словами, сингулярности не существует.

Бенто и его коллега Став Залель из Имперского колледжа Лондона рассмотрели события Большого взрыва с точки зрения причинных множеств.

В оригинальной формулировке и динамике причинных множеств, с классической точки зрения, причинные множества вырастают из ничего в известную нам Вселенную. В нашей же работе нет Большого взрыва как начала, поскольку причинные множества тянутся в прошлое без конца, и всегда есть что-то, что было раньше,

– утверждает Бенто.

Таким образом, физики утверждают, что во Вселенной не было начала – она просто существовала всегда. То, что мы считаем Большим взрывом, всего лишь отдельный момент в эволюции причинных множеств.

Множество вопросов в этой гипотезе все еще остаются без ответа. Например, не понятно, допускает ли этот причинный подход существование физических теорий, которые описывают комплексную эволюцию Вселенной во время Большого взрыва.