Ученые оценили перспективы строительства гигантского коллайдера на спутнике Земли. По их мнению, в обозримой перспективе появления такого грандиозного инструмента можно не ожидать.

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Коллайдер на Луне

Если же такую гигантскую структуру все же когда-нибудь построят, она позволит сталкивать частицы с энергиями около 14 квадриллионов электронвольт (эв) — в тысячи раз мощнее, чем это происходит в Большом адронном коллайдере.

Коллайдеры служат для ускорения элементарных частиц до огромных скоростей, часто близких к скорости света, и столкновения их друг с другом или с мишенью. Это позволяет получать и анализировать огромное количество вторичных частиц, которые рождаются в процессе, находя ранее неизвестные и изучая их характеристики. Чем выше энергии столкновений, тем более фундаментальные свойства можно исследовать.

Поэтому, несмотря на существование огромного БАКа, который разгоняет частицы в кольцевом тоннеле длиной почти 27 километров, физики и инженеры задумываются о строительстве более колоссальных инструментов.

На Луне, где не действует множество земных ограничений, кольцо может пройти прямо по экватору и достичь почти 11 тысяч километров.

Сооружение предлагают расположить на глубине, где оно будет защищено от космической радиации и микрометеоритов. Если технике будущего это окажется под силу, физики получат уникальный инструмент.