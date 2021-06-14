Ученые оценили перспективы строительства гигантского коллайдера на спутнике Земли. По их мнению, в обозримой перспективе появления такого грандиозного инструмента можно не ожидать.
Интересно Вдохновленные природой: как создавался дизайн наушников Huawei FreeBuds 4i
Коллайдер на Луне
Если же такую гигантскую структуру все же когда-нибудь построят, она позволит сталкивать частицы с энергиями около 14 квадриллионов электронвольт (эв) — в тысячи раз мощнее, чем это происходит в Большом адронном коллайдере.
Поэтому, несмотря на существование огромного БАКа, который разгоняет частицы в кольцевом тоннеле длиной почти 27 километров, физики и инженеры задумываются о строительстве более колоссальных инструментов.
На Луне, где не действует множество земных ограничений, кольцо может пройти прямо по экватору и достичь почти 11 тысяч километров.
Сооружение предлагают расположить на глубине, где оно будет защищено от космической радиации и микрометеоритов. Если технике будущего это окажется под силу, физики получат уникальный инструмент.